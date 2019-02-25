تعادل الاتحاد السكندري مع ضيفه الهلال السعودي سلبيًا، في الشوط الأول من اللقاء الذي يقام بينهما حاليًا على ستاد برج العرب، في إطار إياب ربع نهائي كأس زايد للأندية العربية.
بدأ الشوط بحذر دفاعي من كلا الجانبين، لكل مع تقادم الوقت سيطر الاتحاد على وسط الملعب.
وأتيحت لزعيم الثغر أكثر فرصة فرصة للتهديف لعل أكثر خطورة في الدقيقة 12
الجدير بالذكر أن الهلال السعودي فاز بثلاثية نظيفة في لقاء الذهاب بين جمع الفريقين في السعودية.
كانت هذه تفاصيل خبر شوط سلبي بين الاتحاد السكندري والهلال السعودي في كأس زايد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.