شوط سلبي بين الاتحاد السكندري والهلال السعودي في كأس زايد

كتب : أحمد البادي

تعادل الاتحاد السكندري مع ضيفه الهلال السعودي سلبيًا، في الشوط الأول من اللقاء الذي يقام بينهما حاليًا على ستاد برج العرب، في إطار إياب ربع نهائي كأس زايد للأندية العربية.

بدأ الشوط بحذر دفاعي من كلا الجانبين، لكل مع تقادم الوقت سيطر الاتحاد على وسط الملعب.

وأتيحت لزعيم الثغر أكثر فرصة فرصة للتهديف لعل أكثر خطورة في الدقيقة 12

حينما مرر توني سيلفا الكرة إلى زميله خالد الغندور الذي بدوره يسددها قوية لكنها اعتلت العارضة لتمر بسلام على حارس مرمي الهلال السعودي.

الجدير بالذكر أن الهلال السعودي فاز بثلاثية نظيفة في لقاء الذهاب بين جمع الفريقين في السعودية.