رياضة | أحد السعودي: مؤمن زكريا لا يعاني من عيوب طبية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أحد السعودي: مؤمن زكريا لا يعاني من عيوب طبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف رئيس نادي أحد سعود الحربي عن قرار النادي الاستغناء عن لاعبه المصري المعار من النادي الأهلي مؤمن زكريا؟

وقال الحربي في تصريحات لبرنامج ستوديو 93.7 على أون سبورت إف إم: "قررنا الاستغناء عن مؤمن زكريا وانهاء علاقتنا به تماما".

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وأضاف "قرار الاستغناء جاء لعدم جاهزيته البدنية والفنية، ونحن الآن نبحث عن البديل المناسب".

واستكمل "مؤمن لا يعاني من أي أمراض مزمنة، وكل ما قيل في الساعات الماضية عن إصابته بأمراض مزمنة أو ضمور في العضلات غير صحيح".

وأتم "زكريا لا يعاني من أي عيوب طبية تمنعه من المشاركة في كرة القدم".