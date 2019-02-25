رياضة | فوساتي يعلن تشكيل الأهلي أمام الوصل بالبطولة العربية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فوساتي يعلن تشكيل الأهلي أمام الوصل بالبطولة العربية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الأوروجوياني خورخي فوساتي مدرب نادي أهلي جدة، تشكيلة فريقه التي سيخوض بها مواجهة الوصل الإماراتي في إياب دور ربع نهائي كأس زايد للأندية، مساء اليوم الإثنين.

وجاءت تشكيلة الأهلي السعودي كالتالي:

- حراسة المرمى: محمد العويس

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- خط الدفاع: محمد عبد الشافي، باولو دياز، عبدالباسط هندي، سعيد المولد

- خط الوسط: حسين المقهوي، نوح الموسى، نيكولا، سلمان المؤشر

- خط الهجوم: دجانيني تفاريس، عمر السومة

يذكر فأن مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2 في لقلء مثير جمعهما على ملعب الوصل الإماراتي.