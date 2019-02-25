رياضة | الهلال يُقصي الاتحاد السكندري ويتأهل لدور نصف نهائي البطولة العربية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الهلال يُقصي الاتحاد السكندري ويتأهل لدور نصف نهائي البطولة العربية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ودع نادي الاتحاد السكندري بطولة كأس زايد للأندية الأبطال وذلك بعد تعادله اليوم الإثنين، مع الهلال السعودي سلبياً في مباراة إياب دور ربع نهائي البطولة.

وكان نادي الهلال السعودي قد فاز على الاتحاد السكندري بثلاثية نظيفة في مباراة الذهاب التي جمعتهما في "محيط الرعب" حيث سجل أهداف الزعيم؛ كارلوس إدواردو "هدف" وبافيتيمبي جوميز "هدفين".

ودخل نادي الاتحاد السكندري المباراة على أمل العودة في النتيجة لكنه فشل في فك التكتل الدفاعي للهلال وهز شباك عبدالله المعيوف، ليخرج زعيم الثغر من البطولة العربية رغم التعادل.

ويذكر فأن الهلال السعودي يتأهل إلى دور نصف نهائي البطولة العربية رفقة ناديي؛ المريخ السوداني والنجم الساحلي التونسي ويُنتظر الفائز من لقاء الأهلي السعودي والوصل الإماراتي.