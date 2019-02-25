رياضة | هل يتعرض كيبا للعقاب بعد سلوكه في مباراة مانشستر سيتي؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هل يتعرض كيبا للعقاب بعد سلوكه في مباراة مانشستر سيتي؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، موقف حارس تشيلسي كيبا وذلك بعد رفضه إتباع تعليمات مدربه ماوريسيو ساري في مباراة نهائي كأس الرابطة الانجليزية.

وقالت صحيفة "الميل" البريطانية أن نادي تشيلسي لن يعاقب الحارس كيبا بعد رفضه الخروج في مباراة فريقه أمام مانشستر سيتي.

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وأوضحت الصحيفة البريطانية أن إدارة نادي تشيلسي تّفهمت المشكلة التي حدثت بسبب سوء فهم من اللاعب والمدرب ماوريسيو ساري.

وتعرض كيبا للإصابة خلال مباراته ضد السيتي في نهائي كأس الرابطة الانجليزية ورفض كيبا الخروج من الملعب رغم أن ساري كان يشير له بمتابعة تعليماته وترك الملعب.

وخسر تشيلسي من مانشستر سيتي بركلات الترجيح 4-3 وذلك في مباراة نهائي "كابيتال وان"، وأصبح ساري في موقف صعب خصوصاً مع النتائج السلبية الأخيرة.