رياضة | التشكيلة المثالية للجولة الـ27 بالدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التشكيلة المثالية للجولة الـ27 بالدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اختارت شبكة WhoScored التشكيلة المثالية في الجولة 27 بالبريميرليج والتي أسدل الستار عليها يوم امس الاحد.

وحصل نجم واتفورد جيرارد دولوفيو على لقب أفضل لاعب في هذه الجولة بعد تسجيله هاتريك في فوز فريقه على كارديف سيتي بنتيجة 5-1.

وجاءت التشكيلة المثالية للجولة 27 بالبريميرليج كالآتي:-

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حراسة المرمى: جوناس لوسل (هيديرسفيلد تاون).

خط الدفاع: سوكراتيس (آرسنال) ، كولاسيناك (آرسنال) ، آشلي يونج (مانشستر يونايتد) ، جيمس تاركوفسكي (بيرنلي).

خط الوسط: ويلفريد زاها (كريستال بالاس) ، إسحاق هايدن (نيوكاسل) ، ميشيل أنطونيو (وست هام) ، إيتيان (كابوي).

خط الهجوم: جيرارد دولوفيو (واتفورد) ، تروي دييني (واتفورد).