رياضة | مشكلة وحيدة تنتظر رابيو في ليفربول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشكلة وحيدة تنتظر رابيو في ليفربول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف داني ميرفي أسطورة نادي ليفربول الإنجليزي، عن المشكلة واحدة قد يواجهها أدريان رابيو نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، إذا أكمل نقله إلى الريدز.

من المقرر أن يغادر رابيو باريس سان جيرمان عندما ينتهي عقده في نهاية الموسم الحالي، ورفض اللاعب الشاب التجديد لصالح العملاق الباريسي.

وكشف داني ميرفي أنه لن يفاجأ إذا وقع ليفربول مع أدريان رابيو هذا الصيف ، لكنه تساءل عما إذا كان نجم باريس سان جيرمان سينضم إلى جانب يورجن كلوب.

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كان من المتوقع أن ينضم إلى برشلونة في الصيف ولكن النادي الكتالوني قد سئم من الانتظار للحصول على رد من ممثليه بعد تقديمه 10 مليون يورو كرسوم دخول ومبلغ الراتب السنوي.

وإذا أنهى نادي برشلونة رغبته في ترك ليفربول كمفضلاً لإرضاء رابيو، إلا أن ميرفي لا يعتقد أن لاعب خط الوسط يتناسب مع طريقة لعب كلوب المدير الفني للريدز.

وقال ميرفي: ستكون هناك علامات استفهام هي ما إذا كان رياضيًا وعصيبًا بما يكفي ليتلاءم مع أسلوب كلوب في اللعب في ليفربول، فهو أكثر من لاعب لولانا الذي يملك قدمًا سريعة ومبدعًا في الكرة ، ولكن فرصه محدودة.