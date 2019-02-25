رياضة | الصفقة تقترب.. راكيتيتش على أعتاب إنتر ميلان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصفقة تقترب.. راكيتيتش على أعتاب إنتر ميلان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب اللاعب الكرواتي إيفان راكتيتش لاعب نادي برشلونة الإسباني، من التعاقد مع نادي إنتر ميلان الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشار تقارير إيطالية حسب صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت"، إن إدارة إنتر ميلان وصلت إلى مراحل متقدمه مع إدارة البارسا، من أجل إنهاء صفقة راكتيتش بشكل نهائي.

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وقدم نادي إنتر ميلان عرضا بقيمة 35 مليون يورو، بينما يرغب مسئولو البارسا في الحصول على 45 مليون يورو، ورغم ذلك فأن الاتفاق بين الطرفين بات قريبا.

وسيدفع النيراتزوري أكثر من 5.5 مليون يورو، كراتب للكرواتي راكيتيتش في الموسم الواحد.