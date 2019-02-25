رياضة | ضربة قاضية لبرشلونة قبل معركة الكلاسيكو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضربة قاضية لبرشلونة قبل معركة الكلاسيكو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن ضربة قوية لفريق برشلونة الإسباني قبل خوض موقعة كلاسيكو الأرض أمام ريال مدريد يوم الاربعاء المقبل.

وتحدثت التقارير عن موقف البرازيلي آرثر ميلو لاعب وسط فريق برشلونة حول المشاركة في لقاء ريال مدريد المقبل يوم الأربعاء القادم بنصف نهائي كاس ملك إسبانيا.

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ذكرت صحيفة سبورت الكتالونية، أن آرثر ميلو لن يلحق بالكلاسيكو المقبل يوم الأربعاء القادم مع برشلونة في كأس ملك إسبانيا بسبب عدم تعافيه الكامل من الإصابة.

واشارت الصحيفة، إلى أن وجود آرثر و الحارس الهولندي سيليسين في كلاسيكو يوم الأربعاء صعباً للغاية، ولكن الأمر المؤكد هو وجودهم ضمن قائمة الفريق المسافرة للبرنابيو في كلاسيكو الدوري يوم السبت.

الجدير بالذكر أن برشلونة سيواجه ريال مدريد يوم الأربعاء في نصف نهائي الكأس بملعب البرنابيو، ثم بعد ذلك سيتواجه الفريقين مجدداً يوم السبت المقبل في الجولة السادسة والعشرين بالدوري.