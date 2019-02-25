رياضة | ميسي يرعب ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميسي يرعب ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحل فريق برشلونة الإسباني بقيادة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي على ريال مدريد في البرنابيو بإياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

ومن المقرر أن يحتضن ملعب سانتياغو برنابيو الكلاسيكو المرتقب بين ريال مدريد، وضيفه برشلونة، في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، يزم الأربعاء المقبل.

وقالت صحيفة سبورت، على غلافها: ميسي يذهل العالم ويخيف البرنابيو، النجم الأرجنتيني سجل 15 هدفا في 19 زيارة لمعقل ريال مدريد.

وكانت مباراة الذهاب على ملعب كامب نو قد حسمها التعادل الإيجابي، بهدف مقابل هدف، ويسعى ريال مدريد لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لحجز بطاقة التأهل للدور النهائي.