رياضة | كريستيانو رونالدو في طريقه للرحيل عن يوفنتوس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كريستيانو رونالدو في طريقه للرحيل عن يوفنتوس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فجرت البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم فريق يوفنتوس الإيطالي مفاجأة من العيار الثقيل حول رحيله عن السيدة العجوز.

افاد موقع الدون بالون وفقاً للتقارير المنتشرة في إيطاليا، أن كريستيانو رونالدو وجه تهديد لإدارة نادي يوفنتوس بالرحيل في الفترة المقبلة حال الخروج من دوري الابطال.

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واضاف الموقع، أن رونالدو يشعر باستياء كبير داخل يوفنتوس خاصة بعد الهزيمة من أتلتيكو مدريد بهدفين دون رد في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وتابع الموقع، أن يوفنتوس في حالة عدم قدرته على تعويض نتيجة الذهاب والتأهل للدور المقبل، قد يتخذ رونالدو قراراً بالرحيل عن السيدة العجوز في الصيف المقبل.

واشار الموقع إلى أن رونالدو ذهب لليوفي من أجل التتويج مع الفريق ببطولة دوري أبطال أوروبا وليس الفوز بالدوري الإيطالي فقط.