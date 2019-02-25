رياضة | ماتا: سرعة محمد صلاح "أصابتني"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ماتا: سرعة محمد صلاح "أصابتني" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد خوان ماتا لاعب خط وسط نادي مانشستر يونايتد أن سرعة محمد صلاح نجم نادي ليفربول تسببت في تفاقم إصابته خلال مباراة الفريقين في الدوري الإندليزي.

وأوضح ماتا لصحيفة ذا صن البريطانية أنه شعر بألم في موضع الإصابة، قبل أن يضطر للدخول في سباق سرعة مع صلاح مما أدى لتفاقم الإصابة.

وأضاف خوان ماتا: "شعرت بآلام في موضع الإصابة وتمنيت ألا أدخل في سابق سرعة مع محمد صلاح ولكن كان عليّ إيقاف هجمة مرتدة فكنت مضطرًا لذلك".

وكانت مباراة مانشستر يونايتد وليفربول قد انتهت بالتعادل السلبي في قمة لقاءات الدوري الإنجليزي.

محمد صلاح "رابع" أغلى اللاعبين في العالم

كشف موقع "ترانسفير ماركت" العالمي عن قائمة اللاعبين الأعلي قيمة في السوق العالمية، وحل النجم المصري محمد صلاح، المحترف ضمن صفوف ليفربول الإنجليزي في المركز الرابع في القائمة.

وبلغت القيمة التسويقية لـ"صلاح" 150 مليون يورو متفوقًا على بعض نجوم الكرة العالمية أبرزهم: البرتغالى كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي وجريزمان مهاجم أتليتكو مدريد وبول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد.

قائمة أغلى اللاعبين في العالم

كيليان مبابى 200 مليون يورو

نيمار جونيور 180 مليون يورو

ليونيل ميسى 160 مليون يورو

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محمد صلاح 150 مليون يورو

هارى كين 150 مليون يورو

أنطوان جريزمان 150 مليون يورو

كيفين دى بروين 150 مليون يورو

إدين هازارد 150 مليون يورو

فيليب كوتينيو 140 مليون يورو

رحيم ستيرلينج 120 مليون يورو

جوارديولا يتجاهل ريال مدريد ويختار أفضل 3 أنديةفي العالم

تجاهل بيب جوارديولا مدرب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي نادي ريال مدريد عند اختياره أفضل الأندية في العقد الأخير حسبما يرى المدرب الإسباني المخضرم والذي حقق بطولات عدة مع الأندية التي تولى مسؤوليتها الفنية.

وقال جوارديولا في تصريحات لصحيفة "الماركا" الإسبانية: "أفضل الأندية في العقد الأخير بالنسبة لي هي برشلونة ويوفنتوس وبايرن ميونيخ فهذه هي أفضل 3 أندية لأن كل موسم يفوزون ببطولة الدوري والكأس وهذا أمر بالغ الصعوبة".

يُذكر أن جوارديولا نجح في بدايته التدريبية مع برشلونة وحقق إنجازات عدة وسيطر على معظم البطولات وبعد خاض تجربة ناجحة مع بايرن ميونيخ ويدرب حالياً مانشستر سيتي الإنجليزي وحصد لقب الدوري الموسم الماضي.