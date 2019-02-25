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رياضة | ماتا: سرعة محمد صلاح "أصابتني"

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ماتا: سرعة محمد صلاح "أصابتني" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد خوان ماتا لاعب خط وسط نادي مانشستر يونايتد أن سرعة محمد صلاح نجم نادي تسببت في تفاقم إصابته خلال مباراة الفريقين في الدوري الإندليزي.

 

وأوضح ماتا لصحيفة ذا صن البريطانية أنه شعر بألم في موضع الإصابة، قبل أن يضطر للدخول في سباق سرعة مع صلاح مما أدى لتفاقم الإصابة.

 

وأضاف خوان ماتا: "شعرت بآلام في موضع الإصابة وتمنيت ألا أدخل في سابق سرعة مع محمد صلاح ولكن كان عليّ إيقاف هجمة مرتدة فكنت مضطرًا لذلك".

 

وكانت مباراة مانشستر يونايتد وليفربول قد انتهت بالتعادل السلبي في قمة لقاءات .

 

محمد صلاح "رابع" أغلى اللاعبين في العالم

 

كشف موقع "ترانسفير ماركت" العالمي عن قائمة اللاعبين الأعلي قيمة في السوق العالمية، وحل النجم المصري محمد صلاح، المحترف ضمن صفوف ليفربول الإنجليزي في المركز الرابع في القائمة.

 

وبلغت القيمة التسويقية لـ"صلاح" 150 مليون يورو متفوقًا على بعض نجوم الكرة العالمية أبرزهم: البرتغالى نجم يوفنتوس الإيطالي وجريزمان مهاجم أتليتكو مدريد وبول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد.

 

قائمة أغلى اللاعبين في العالم

 

كيليان مبابى 200 مليون يورو

 

جونيور 180 مليون يورو

 

ليونيل ميسى 160 مليون يورو

 

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محمد صلاح 150 مليون يورو

 

هارى كين 150 مليون يورو

 

أنطوان جريزمان 150 مليون يورو

 

كيفين دى بروين 150 مليون يورو

 

إدين هازارد 150 مليون يورو

 

فيليب كوتينيو 140 مليون يورو

 

رحيم ستيرلينج 120 مليون يورو

 

جوارديولا يتجاهل ويختار أفضل 3 أنديةفي العالم

 

تجاهل بيب جوارديولا مدرب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي نادي ريال مدريد عند اختياره أفضل الأندية في العقد الأخير حسبما يرى المدرب الإسباني المخضرم والذي حقق بطولات عدة مع الأندية التي تولى مسؤوليتها الفنية.

 

وقال جوارديولا في تصريحات لصحيفة "الماركا" الإسبانية: "أفضل الأندية في العقد الأخير بالنسبة لي هي ويوفنتوس وبايرن ميونيخ فهذه هي أفضل 3 أندية لأن كل موسم يفوزون ببطولة الدوري والكأس وهذا أمر بالغ الصعوبة".

 

يُذكر أن جوارديولا نجح في بدايته التدريبية مع برشلونة وحقق إنجازات عدة وسيطر على معظم البطولات وبعد خاض تجربة ناجحة مع بايرن ميونيخ ويدرب حالياً مانشستر سيتي الإنجليزي وحصد لقب الدوري الموسم الماضي.

 

 

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