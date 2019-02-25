رياضة | فضيحة جديدة لجاريث بيل (صورة)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فضيحة جديدة لجاريث بيل (صورة) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواصل الويلزي جاريث بيل مسلسل اشعال الحرب داخل ريال مدريد وذلك على هامش مواجهة ليفانتي يوم امس في الدوري الإسباني.

ذكر موقع okdiario، أن عدسات الكاميرات لقطت الويلزي جاريث بيل على مقاعد بدلاء الفريق في لحظة غضب عارمة بعدما قرر سولاري منح فالفيردي فرصة المشاركة كتغيير أول للفريق.

واضاف الموقع، أن جاريث بيل توقف عن إجراء عمليات الاحماء ثم توجه ليجلس على مقاعد البدلاء لمدة خمس دقائق بدون تسخين وقام برفع قدامه في وجه الكاميرات.

واكد الموقع، على أن تجاهل جاريث بيل كان سبباً واضحاً في عدم احتفاله بالهدف الذي سجله في شباك ليفانتي يوم أمس بالدوري.