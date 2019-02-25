رياضة | نيمار يكشف حقيقة عودته لبرشلونة في الصيف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نيمار يكشف حقيقة عودته لبرشلونة في الصيف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد اللاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، إنه يقضي حاليا فترة تعافيه من الإصابة في البرازيل، مشيراً إلى أنه يسابق الوقت من أجل العودة سريعا.

وقال نيمار في تصريحات لصحيفة ماركا : "تلقيت المساندة من ميسي في أصعب الأوقات مع برشلونة، واعترف بهذا لكل العالم، لاني رايت افضل لاعب في العالم يدعمني دائما".

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وأضاف : "ميسي طلب مني عدم الشعور بالخوف عند وصولي إلى برشلونة، وأنه سوف يجعلني استمتع بكرة القدم في البارسا وعدم الاهتمام بشئ آخر".

وتابع : "عودتي لبرشلونة أمر صعب للغاية، وميسي كان شخصا مميزا بالنسبة لي في برشلونة".