رياضة | تفاصيل أزمة جاريث بيل في ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تفاصيل أزمة جاريث بيل في ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فجر الويلزي جاريث بيل نجم ريال مدريد أزمة جديدة مع سولاري المدير الفني للفريق الملكي خلال الفترة الماضية.

واشارت التقارير إلى أن جاريث بيل لم يحتفل بهدفه يوم امس في شباك ليفانتي بعدما سجل ركلة الجزاء الثانية لريال مدريد ومنح الفريق ثلاثة نقاط ثمينة من ملعب معقد.

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ذكر موقع الدون بالون، أن أزمة جاريث بيل ليست فقط داخل الميدان ولكن هناك أشياء كثيرة خفية حول علاقته مع الجهاز الفني ورئيس النادي فلورنتينيو بيريز.

واضاف الموقع، أن بيريز رئيس النادي استقر على وضع بيل على حافة الرحيل لمغادرة ريال مدريد في الصيف المقبل ولكن كافة العروض المقدمة للويلزي سخفية ولا تليق بحجمه وذلك يرجع لتراجع مستواه بالفترة الحالية.

وتابع الموقع ، أن هناك استياء كبير من جاريث بيل لرغبته في التألق والظهور بشكل جيد مع ريال مدريد في ظل مواجهة عناد سولاري وتفكير بيريز في بيعه لأحد الأندية الإنجليزية لعقد صفقة تبادلية لضم هازارد من تشيلسي او هاري كين من توتنهام.