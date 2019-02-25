رياضة | الإسماعيلي يتعادل مع إنبي بهدفين بدوري الجمهورية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإسماعيلي يتعادل مع إنبي بهدفين بدوري الجمهورية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعادل الإسماعيلي مع انبي بهدفين لكل فريق، في مباراة ضمن الجولة 22 من دوري الجمهورية للناشئين مواليد 99.

افتتح محمد شريف الأهداف لانبي من ضربة جزاء في الدقيقة 38 من الشوط الاول واضاف مصطفى دويدار الاهداف لانبي في بداية الشوط الثاني في الدقيقة 52 ويقلص الفارق محمد عبد السميع الاهداف للاسماعيلي بهدف في الدقيقة 53 ويتعادل محمد ناصر في الدقيقة 77 من الشوط الثاني .

اقتسم الفريقان شوطي اللقاء حيث استحوذ انبي علي مجريات الشوط الأول بينما أستحوذ لاعبي الإسماعيلي علي مجريات الشوط الثاني وكانوا اقرب للفوز بعد اهدار العديد من الفرص المحققة وتصدي عارضة حارس انبي لتسديدة صاروخية من محمد سليمان لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق .

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واجري ك طارق زين تغييرات غيرت من مسار اللقاء في الشوط الثاني حيث دفع بمحمود البدري بديل ابراهيم حسن ومحمد مصيلحي بديلا لكاستيلو ومحمد حمص بديلا لاحمد ابراهيم .

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الدراويش الي 51 نقطة وما يزال متربعا علي قمة جدول ترتيب دوري الجمهورية ويرتفع رصيد انبي الي 44 نقطة في المركز الثالث .

وعلي صعيد اخر يتعادل الأهلي مع الداخلية سلبيا ويرتفع رصيد الاهلي الي 48 نقطة في المركز الثاني خلف الإسماعيلي.