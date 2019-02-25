رياضة | مدرب المنتخب السابق يطالب رامي مالك بتجسيد شخصية صلاح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب المنتخب السابق يطالب رامي مالك بتجسيد شخصية صلاح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالب محمود فايز مدرب المنتخب الوطني السابق رامي مالك بتجسيد شخصية محمد صلاح المحترف المصري الدولي في صفوف ليفربول الإنجليزي في فيلم سينمائي.

وكتب مدرب الفراعنة السابق عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" :"‏عايزين فخر الفخر بقي...؟؟ نعمل فيلم لرامي مالك يجسد فيه شخصية محمد صلاح ".

وفاز رامي مالك الممثل الأمريكى ذات الأصول المصرية رامى مالك، باللغة العربية، بجائزة أفضل ممثل فى حفل توزيع جوائز الأوسكار فى دورته الـ 91 على مسرح دولبى الشهير فى لوس أنجلوس.

ويتصدر محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليج" برصيد 17 هدف وسط منافسة مع سيرجو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي.