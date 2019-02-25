شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد ناجي يكشف حقيقة نصيحته لحراس المرمى بالانتقال للأهلي والان مع التفاصيل

موقع السعودية نيوز365- كشف أحمد ناجي، مدرب حراس مرمى المنتخب المصري لكرة القدم، حقيقة نصيحته التي قدمها لعامر عامر حارس مرمى الإنتاج الحربي، بالإنتقال للنادي الأهلي.

وقال مدرب حراس الفراعنة في تصريحات إذاعية، اليوم الإثنين،: إنه يرى في استمرار حارس المرمى في فريقه، أفضل من انتقاله للأهلي والزمالك ويكون الحارس الثاني أو الثالث، بقاؤه مع ناديه يكون الأنسب للمشاركة باستمرار وسهولة متابعته".

وعن نصيحته لعامر بالانتقال للأهلي أوضح ناجي: "لم يحدث وأن طلبت من عامر بأن ينضم للأهلي أو نادي أخر بعينه، عندما أتحدث مع حارس يكون عن مستواه فقط".

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وأضاف: "محمد عواد حارس مرمى الإسماعيلي المعار إلى صفوف الوحدة السعودي تعرض للإصابة بمزق خفيف في عضلة السمانة وسيحتاج للعلاج لفترة تمتد من إسبوعين إلى ثلاثة".

وواصل: "لن يلحق عواد بمعسكر المنتخب في مارس المقبل لمواجهة النيجر في تصفيات أمم إفريقيا، ونيجيريا وديًا".

وأختتم ناجي حديثه بأن المعسكر المقبل سيشهد ضم عناصر جديدة للمنتخب.