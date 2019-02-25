شكرا لقرائتكم خبر عن الغيابات تضرب المران الأول للريال استعدادا لمباراة الكلاسيكو والان مع التفاصيل

السعودية نيوز365 – استأنف فريق ريال مدريد تدريباته ظهر اليوم بقيادة الأرجنتيني سانتياجو سولاري المدير الفني للفريق استعداداً لمواجهة غريمة التقليدي برشلونة يوم الأربعاء القادم في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا على ملعب سانتياجو بيرنابيو.

وكان سولاري ألغى المران الصباحي للفريق بسبب الإرهاق في مباراة الأمس أمام ليفانتي، والتي انتهت بفوز الريال بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من عمر الدوري الإسباني الليجا .

وشهد المران غياب كثير من اللاعبين بسبب الإرهاق بينما اكتفى كلامن فينسيوس جونيور، كاسيميرو، ريجليون، لوكاس فاسكيز، ناتشو وتوني كروس بالجرى على العشب فقط.