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الغيابات تضرب المران الأول للريال استعدادا لمباراة الكلاسيكو

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نيوز365 – استأنف فريق   تدريباته ظهر اليوم بقيادة الأرجنتيني سانتياجو سولاري  المدير الفني للفريق استعداداً لمواجهة غريمة التقليدي يوم الأربعاء القادم  في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا على ملعب سانتياجو بيرنابيو.

وكان سولاري ألغى المران الصباحي للفريق بسبب الإرهاق في مباراة الأمس أمام ليفانتي، والتي انتهت بفوز الريال بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من عمر الليجا .

وشهد المران غياب كثير من اللاعبين بسبب الإرهاق بينما اكتفى كلامن فينسيوس جونيور، كاسيميرو، ريجليون، لوكاس فاسكيز، ناتشو وتوني كروس بالجرى على العشب فقط.

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