شكرا لقرائتكم خبر عن طارق حامد يتسبب في دخول "زيزو" حسابات جروس والان مع التفاصيل
ويفكر"جروس" في إشراك " زيزو" في مباراة المقاصة بالدوري في ربع نهائي كأس مصر، المحدد لها يوم الأربعاء المقبل، لإكسابه حساسية المباريات بعد غيابه عن الحسابات طوال الفترة الماضية قبل موقعة أنجولا.
ويدرس جروس، إشراك زيزو أمام المقاصة سواء كأساسى أو بديل وفقًا لمران اليوم والغد قبل مواجهة المقاصة المرتقبة.
كانت هذه تفاصيل خبر طارق حامد يتسبب في دخول "زيزو" حسابات جروس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.