شكرا لقرائتكم خبر عن طارق حامد يتسبب في دخول "زيزو" حسابات جروس والان مع التفاصيل

حسابات السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للفريق، بعدما تعرض طارق حامد لإنذار ثانٍ فى مباراة بترو أتلتيكو الأنجولي، في الجولة الثالثة من دور المجموعات بالكونفدرالية والتي انتهت بالتعادل 1/1 ما سيؤدى لغياب طارق حامد عن مباراة الجولة الرابعة التي ستقام يوم 3 مارس فى أنجولا.

ويفكر"جروس" في إشراك " زيزو" في مباراة المقاصة بالدوري في ربع نهائي كأس مصر، المحدد لها يوم الأربعاء المقبل، لإكسابه حساسية المباريات بعد غيابه عن الحسابات طوال الفترة الماضية قبل موقعة أنجولا. ويدرس جروس، إشراك زيزو أمام المقاصة سواء كأساسى أو بديل وفقًا لمران اليوم والغد قبل مواجهة المقاصة المرتقبة.

موقع الخليج 365- تسبب طارق حامد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المصري، في دخول محمود عبد العزيز، لاعب زسط الفريق الأبيض،