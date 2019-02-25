شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال يقترب من دور نصف النهائى كأس زايد بالتعادل في الشوط الأول والان مع التفاصيل

الخليج 365- : يواجه اليوم الاثنين الموافق 25-2-2019 نادى الهلال السعودى بقيادة زوران ماميتش نظيرة نادى الاتحاد السكندرى بقيادة حلمى طولان في اطار الدور ربع النهائى من مسابقة كأس زايد للأندية الأبطال لكرة القدم في المباراة التي تجمعهم علي استاد برج العرب في الاسكندرية .

بدأ اللقاء بهجوم قوى من الأتحاد و استحواذ كبير منذ البداية و استحواذ حوالي 57 % للأتحاد السكندرى مقابل 43% للهلال السعودى و لن يكن للهلال أى خطرة في المباراة سوى هجمة واحدة للدوسرى و اعتمد علي الهجمات المرتدة و الدفاع الصلب للتصدى لهجمات الاتحاد الخطيرة .

و حاول فريق الاتحاد احراز هدف في الشوط الأول ليقرب الفارق حيث استطاع الهلال الفوز بلقاء الذهاب بثلاث أهداف مقابل لا شئ و اضاع الاتحاد العديد من الفرص بسبب تألق الدفاع الهلالي و الحارس المتميز المعيوف لينتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي دون أهداف و هذه النتيجة في صالح نادى الهلال الأقرب للتأهل .