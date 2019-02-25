كارفخال يدخل نادي المائة انتصار مع ريال مدريد

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موقع الخليج 365-نجح اللاعب الإسباني داني كارفخال، مدافع ريال مدريد، في تحقيق انتصاره المئوي في الليجا، بعدما شارك مع فريقه في الفوز على ليفانتي، خلال المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس الأحد، على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة الـ25 من "الليجا"، والتي انتهت لصالح المارينجي بهدفين مقابل هدف.
ونشر الموقع الرسمى لنادى ريال مدريد، أن فوز الفريق الميرنجى على ليفانتى يحمل رقم 100 في مشوار كارفخال مع الفريق بالدوري الإسباني، وذلك من إجمالى 147 خاضها بالمسابقة سجل خلالها 3 أهداف.
وأضاف الموقع أن كارفخال حقق أكبر عدد من الانتصارات فى موسمي 2013/2014 و2014/2015 برصيد 23 فوزًا فى كلا منهما، فيما حقق 11 فوزا فى 16 مباراة بالموسم الحالي.
يذكر أن كارفخال حصد 14 لقبًا مع ريال مدريد هى: دوري أبطال أوروبا (4) مرات، كأس العالم للأندية (4)، كأس السوبر الأوروبي (3)، الدوري الإسباني (1)، كأس الملك (1)، وكأس السوبر الإسباني (1).
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