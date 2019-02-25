لوكاكو يختار أفضل لاعب هذا الموسم بالبريميرليج

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الخليج 365- اختار البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي أفضل لاعب هذا الموسم في الدوري الإنجليزي.
وقال لوكاكو في تصريحات عقب نهاية مباراة ليفربول بالأمس، "لوك شاو هو أفضل لاعب بالنسبة لي هذا الموسم، لقد كان رائعا منذ بداية الموسم".
وتابع، أتذكر عندما كان في نيويورك وهو يقوم بالتأهيل من الإصابة، وكان يرسل لي بعض مقاطع الفيديو اثناء الركض، كنت حينها في روسيا وعلمت أنه سيعود بقوة".
وواصل البلجيكي، بالفعل في أول مباراة له هذا الموسم سجل هدف أمام ليستر سيتي، أنه واحد من أفضل لاعبي مركز الظهير الأيسر في العالم، أعلم ذلك منذ ظهوره الأول مع ساوثهامبتون".
وتوقع البعض اختيار لوكاكو لزميله في الفريق الفرنسي بول بوجبا بعد الأداء الرائع الذي يقدمه هذا الموسم، حيث تمكن من تسجيل 9 أهداف في أخر 12 مباراة بمختلف المسابقات.
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