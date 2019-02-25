شكرا لقرائتكم خبر عن عفيفي: بيراميدز جاهز للفوز على الأهلي والان مع التفاصيل

موقع السعودية نيوز365- أصدر المتحدث الرسمي لنادي بيراميدز، أحمد عفيفي، بيانًا رسميًا، للحديث عن مباراة فريقه ونظيره المقاولون العرب، التي أقيمت أمس الأحد، في بطولة الدوري العام، وانتهت لصالح الول بهدف نظيف أحرزه السوري عمر خربين، قائلًا: اللاعبين كانوا على قدر المسؤلية.

وقال عفيفي: "إن المباراة كانت صعبة نظرًا لقوة فريق المقاولون العرب، والذي يحمل اسمًا عريقا في الكرة المصرية".

وأشار إلى أن الفريق جاهز ومستعد لمواجهة الأهلي يوم الخميس المقبل، في ثمن نهائي كأس مصر، مشددًا على أن المباراة مهمة للغاية، وأن الفريق يستعد بقوة بقيادة مدربه الأرجنتيني رامون دياز، وأنهم سيلعبون للفوز.

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وعن إقامة المباراة في موعدها من عدمه، قال عفيفي: “اتحاد الكرة هو الجهة المنظمة للبطولات المحلية نتفق أو نختلف معه وفقًا للطرق الشرعية”.

وختم: “الفريق جاهز لخوض مباراة الخميس في الكأس، واستبدال لقاء الدوري بالكأس كان قرارًا منطقيًا وعادلًا يضمن حقنا في تكافؤ الفرص”.

يُذكر أن الأهلي رفض أن يخوض لقاء الخميس في الكأس، والتزم بأنه سيخوض اللقاء، بأنه أحد مباريات الدوري، وهو ما قد يُهدد المباراة بالإلغاء.