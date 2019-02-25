الامارات | أول معلقة رياضية في تاريخ كرة القدم السعودية

شكرا لقرائتكم خبر عن أول معلقة رياضية في تاريخ كرة القدم السعودية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - باتت السعودية هيلة الفراج أول معلقة رياضية في تاريخ كرة القدم السعودية، وذلك بعدما تم اعتمادها كأول معلقة رياضية لمباريات كرة القدم السعودية.

وستبدأ الفراج مهمتها رسمياً الجمعة المقبلة، من خلال تعليقها على فعاليات كرة القدم النسائية الخليجية التي ستنطلق بمشاركة 16 فريقاً نسائياً من دول الخليج وذلك بعدما خاضت تجربة تحت إشراف لجنة مختصة.

وتنطلق فعاليات كرة القدم النسائية الخليجية على الصالة الخضراء بالدمام بمشاركة 16 فريقاً من السعودية، والكويت، والبحرين، وعمان، والإمارات تمثلهم 200 لاعبة.