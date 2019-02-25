الامارات | بينات: موقف نيغريدو من المشاركة أمام كلباء لم تتحدد

شكرا لقرائتكم خبر عن بينات: موقف نيغريدو من المشاركة أمام كلباء لم تتحدد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مدرب النصر، الإسباني بينات سان خوسيه، أن المباراة المقبلة أمام فريق اتحاد كلباء ستكون فرصة مثالية لتصحيح مسار الفريق واستعادة نغمة الانتصارات، مشيراً إلى أن الفريق عانى الفترة الماضية من ظروف صعبة وعدم توفيق، ولكن لا يوجد أعذار الأن حتى وإن كان الفريق ناقص العدد، وأضاف عن مشاركة هداف الفريق، الإسباني نيغريدو، أن مشاركته لم تتحدد بسبب الإصابة التي لحقت به في مباراة العين، وسيتحدد ذلك في التدريب الأخير للفريق غداً، كما أكد الفريق عودة محمود خميس، بعد انتهاء فترة الإيقاف، واحتمالية مشاركة مبارك سعيد من البداية، بينما سيغيب طارق أحمد، للإيقاف.

وقال خلال المؤتمر الصحافي الخاص بمباراة اتحاد كلباء في الجولة 17 من دوري الخليج العربي: " قدمنا أداء جيد في المباريات السابقة وكنت أتمنى أن يكون الأداء الجيد مقترن بنتائج إيجابية، اللاعبين يبذلون أقصى ما لديهم ولكن ينقصنا تحقيق الفوز وهو ما سنبحث عنه في المباراة المقبلة، قوة فريق كلباء ونتائجه الجيدة هذا الموسم لن تكون عائقاً أمام لاعبي فريقنا الذين سيقاتلون بشراسة في هذه المباراة من أجل تحقيق الفوز".

وأضاف قائلاً: " لا توجد مباراة سهلة، كل المباريات صعبة وكل الفرق تلعب من أجل الفوز، لا يوجد لدينا أعذار لتحقيق الفوز ولكن أتمنى أن يحالفنا التوفيق في المباريات المقبلة".