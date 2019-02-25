تشيلسي لا يخطط لمعاقبة حارسه كيبا بعد واقعة تغييره

أشارت الصحيفة البريطانية ديلي ميل أن إدارة نادي تشيلسي الإنجليزي لا تخطط لمعاقبة حارس مرمى البلوز كيبا أريزابالاجا بعد واقعة مباراة مانشستر سيتي بنهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية .

والتقى ناديي تشيلسي ومانشستر سيتي في مباراة أمس الأحد على ملعب ويمبلي وفاز السيتزنز بركلات الترجيح 4-3، في مواجهة شهدت رفض كيبا تنفيذ تعليمات مدربه بإجراء تبديل قبل نهاية الوقت الإضافي للمباراة.

وبحسب ما أكدته ديلي ميل فإن تشيلسي ليس لديه النية في معاقبة كيبا خاصة وأن البلوز لديه مباراة هامة يوم الأربعاء المقبل أمام توتنهام في الجولة الـ28 من بطولة الدوري الإنجليزي.

وكان الثنائي كيبا وساري قد علقا عقب المباراة أن الأمر لم يتخط كونه سوء تفاهم حيث اعتقد المدرب الإيطالي أن لاعبه يعاني من إصابة ولا يستطيع استكمال المباراة.

جدير بالذكر أن بقاء ساري على رأس الإدارة الفنية لتشيلسي متأرجحًا خاصة بسبب تراجع نتائج الفريق اللندني الأخيرة في بطولة الدوري وتراجه إلى المركز السادس في جدول الترتيب برصيد 50 نقطة.