ناجي يستبعد عواد من قائمة منتخب مصر

استبعد أحمد ناجي، مدرب حراس مرمى المنتخب المصري، اليوم الاثنين، حارس الوحدة السعودي، محمد عواد من معسكر الفراعنة المقبل، للإصابة.

وسيدخل المنتخب المصري معسكرًا، الشهر المقبل، يخوض خلاله مباراتين، الأولى أمام النيجر، يوم 22 مارس/آذار، في الجولة الأخيرة لتصفيات أمم إفريقيا، والثانية ودية يوم 26 من نفس الشهر، أمام نيجيريا.

وتلقى ناجي تقريرًا طبيًا من فريق الوحدة، يثبت أن الحارس تعرض للإصابة، بتمزق فى عضلة السمانة، وسيحتاج للعلاج لفترة تمتد من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، وبالتالي لن يلحق بمعسكر الفراعنة.

وسيشهد المعسكر المقبل، ضم 4 حراس مرمى، والأقرب هم "محمود جنش ومحمد الشناوي وأحمد الشناوي وعامر عامر".