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نيمار يكشف حقيقة عودته لبرشلونة في الصيف

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أكد اللاعب البرازيلي دا سيلفا لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، إنه يقضي حاليا فترة تعافيه من الإصابة في البرازيل، مشيراً إلى أنه يسابق الوقت من أجل العودة سريعا.

وقال نيمار في تصريحات لصحيفة ماركا : "تلقيت المساندة من في أصعب الأوقات مع ، واعترف بهذا لكل العالم، لاني رايت افضل لاعب في العالم يدعمني دائما".

وأضاف : "ميسي طلب مني عدم الشعور بالخوف عند وصولي إلى برشلونة، وأنه سوف يجعلني استمتع بكرة القدم في البارسا وعدم الاهتمام بشئ آخر".

وتابع : "عودتي لبرشلونة أمر صعب للغاية، وميسي كان شخصا مميزا بالنسبة لي في برشلونة".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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