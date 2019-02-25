نيمار يكشف حقيقة عودته لبرشلونة في الصيف

وقال نيمار في تصريحات لصحيفة ماركا : "تلقيت المساندة من ميسي في أصعب الأوقات مع برشلونة، واعترف بهذا لكل العالم، لاني رايت افضل لاعب في العالم يدعمني دائما".
وأضاف : "ميسي طلب مني عدم الشعور بالخوف عند وصولي إلى برشلونة، وأنه سوف يجعلني استمتع بكرة القدم في البارسا وعدم الاهتمام بشئ آخر".
وتابع : "عودتي لبرشلونة أمر صعب للغاية، وميسي كان شخصا مميزا بالنسبة لي في برشلونة".
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