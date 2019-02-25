الصحافة الانجليزية تركز على دموع صلاح في الأولد ترافورد

رجع فريق ليفربول من الأولد ترافورد، بنقطة وحيدة بعد التعادل السلبي مع مانشستر يونايتد، في المباراة التي جمعتهما أمس الأحد، لحساب الجولة 27 من البريميرليج.

وأوضحت صحيفة "إكسبرس" البريطانية، أن محمد صلاح، هداف ليفربول، "ظهر وكأنه يبكي" عقب قرار يورجن كلوب، المدير الفني للريدز، باستبداله في الدقيقة 79 من المباراة، ليحل محله ديفوك أوريجي.

وتابعت أن العواطف ظهرت على صلاح، ويُعتقد أن الدموع ظهرت في عينه، لاسيما وأنه فشل في الظهور بمستوى جيد في المباراة، بجانب عدم استطاعته التهديف بمرمى الشياطين الحمر، خلال المباريات التي لعبها أمامه في مشواره حتى الآن.

وكشفتت الصحيفة بعضا من تعليقات المتابعين، فقال أحدهم: "صلاح يبدو وكأنه يحاول إمساك دموعه"، فيما صرح آخر قائلاً: "دموع صلاح في عينيه".

وتمكن صلاح من تسجيل 17 هدفا في الدوري حتى الآن، ليتقاسم صدارة جدول ترتيب الهدافين مع سيرجيو أجويرو، مهاجم مانشستر سيتي.