هوفنهايم يمنع 3 مشجعين من دخول الملاعب بسبب التطرف

أعلن نادي هوفنهايم الألماني، اليوم الإثنين، أنه فرض حظرا على 3 من مشجعيه من دخول أي استادات في ألمانيا بسبب سلوكهم "اليميني المتطرف"، خلال تواجدهم بحافلة في طريقهم إلى الملعب لمتابعة المباراة بين هوفنهايم وليون الفرنسي، في دوري أبطال أوروبا ، في سبتمبر/ أيلول الماضي.

وفرض هوفنهايم حظرا على المشجعين الثلاثة لمدة 12 و24 و36 شهرا على الترتيب، من دخول كافة الاستادات في ألمانيا، وهو القرار الذي اتخذته لجنة الحظر الخاصة بالاستادات.

وأدان هوفنهايم سلوك المشجعين الثلاثة، مشيرا إلى أن النادي "يدعم قيم التسامح والتكامل والاحترام".

وأوضح النادي "فرقنا للرجال والسيدات على مستوى الشباب والكبار تضم لاعبين ولاعبات من 34 دولة ويتعايشون سويا في كيانات ناجحة".