شكرا لقرائتكم نيمار: بكيت يومين في منزلي.. وميسي "عطف" علي وساعدني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - اعترف اللاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، أنه تلقى مساندة ودعما كبيرين من النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في أصعب الفترات التي مر بها عندما كان لاعبا بين صفوف نادي برشلونة الإسباني.

ونقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية عن نيمار، الذي يقضي حاليا في البرازيل فترة تعافٍ من إصابة في القدم، قوله: أروي هذا لكل العالم الآن، في اللحظة التي احتجت فيها للمساعدة، أفضل لاعب في العالم منحني عطفا كبيرا.

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وردا على سؤال عن ما يشاع حول مطالبة ميسي إدارة برشلونة بإعادته لصفوف النادي الكتالوني مرة أخرى، أجاب نيمار قائلا: هذا أمر صعب، لكي أكون محقا هذا صعب للغاية، ليو كان شخصا مميزا بالنسبة لي في برشلونة.

وكشف النجم البرازيلي أن ميسي قال له عند وصوله إلى برشلونة أنه متواجد هنا لمساعدته، كما طلب منه ألا يشعر بالخوف منه أو من أي أحد داخل النادي الإسباني.

وتحدث نيمار أيضا عن رد فعله بعد تعرضه لإصابته الأخيرة على ملعب أولد ترافورد خلال مواجهة باريس سان جيرمان أمام مانشستر يونايتد في بطولة دوري أبطال أوروبا، حيث قال: لم أستطع تقبل الأمر هذه المرة، لقد مكثت في بيتي يومين أبكي، كنت حزينا للغاية.