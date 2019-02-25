حمادة طلبة: الفوز على الداخلية بـ6 نقاط.. وعودة يذاكر المنافسين جيدا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد حمادة طلبة، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادى بتروجت، أهمية الفوز الذى حققه فريقه على الداخلية بهدفين دون رد فى المباراة التى جرت عصر اليوم ضمن مباريات الجولة الرابعة والعشرين من مسابقة الدورى الممتاز.

وأضاف طلبة عقب نهاية اللقاء لتصريحات لاستاد مصر بـON Sport: "حققنا 3 نقاط مهمة جدًا، ومحمد عودة يذاكر المنافسين جيدًا ويبلغنا بكل نقاط القوة والضعف ونحن نقوم بتنفيذ ما يطلبه مننا بحذافيره مؤكدًا أن مباراة اليوم بـ6 نقاط ونتمنى أن نؤدى بشكل مميز فى المباراة المقبلة أمام الجونة ونحقق الفوز للوصول للنقطة 28".

وأشار مدافع بتروجت: "حزين للغاية لعدم تواجدى فى المباراة المقبلة بسبب حصولى على الإنذار الثالث ولكن ثقتى كبيرة فى اللاعبين، أشكر مؤمن سليمان وطارق يحيى المديرين الفنيين السابقين للفريق اللذين لم يحالفهما التوفيق مع الفريق"، مشددًا أن بتروجت يمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين التى تستحق أن تتواجد فى منتخب مصر".

وأردف نجم المنتخب الوطنى الأسبق: "قدرنا أن ننهى المباراة لصالحنا فى نهاية الشوط الثاني، والحمد لله نجحنا فى حصد 3 نقاط مهمة للغاية"، وواصل: "من يحقق الفوز فى أى مباراة يرتقى على سلم الترتيب، لمركز متقدم فالنقاط بين الفرق متقاربة"، واختتم حديثه "على جميع اللاعبين أن يكون لديهم طموح، وأحاول إيصال ذلك للاعبين، وطول ما أنا فى الملعب سأقدم كل ما لدى".