شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عودة: بتروجت حصل على ما يريده فى لقاء الداخلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبر محمد عودة، المدير الفنى لبتروجت عن سعادته البالغة بفوز فريقه على الداخلية بهدفين نظيفين فى الجولة الـ24 للدورى فى المباراة التى أقيمت باستاد كلية الشرطة .

وأضاف محمد عودة فى "استاد مصر" على قناة ON Sport أنه بنى خطته على غلق المساحات واللعب على المرتدات وهو ما قام بتنفيذه اللاعبون بالفعل بالإضافة إلى أنه أعطى تعليمات خاصة لحمادة طلبه مدافع الفريق بغلق الجانب الدفاعى مع أحمد سالم صافى .

وأضاف عودة أن فريق الداخلية لعب المباراة أفضل من بتروجت إلا أنه حصل على ما يريده بحصد الثلاث نقاط، خاصة أن الدورى مضغوط جدًا وكل ثلاث مباريات لقاء وهو ما يمثل عبئًا كبيرًا على الفريق .

واختتم المدير الفنى لبتروجت حديثه بالقول إنه فور إطلاق محمد الصباحى حكم المباراة صافرته بنهايتها، أغلق تمامًا ملف القاء وبدأ التفكير فى اللقاء المقبل أمام الجونة المقرر إقامته يوم الخميس المقبل.

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