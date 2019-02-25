شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يتعادل سلبيًا مع الهلال فى الشوط الأول بالبطولة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى الشوط الأول من عمر مباراة الاتحاد السكندرى والهلال السعودى التي تجمعهما حاليًا على استاد برج العرب، فى إياب الدور ربع النهائى من بطولة كأس زايد للأندية الأبطال "البطولة العربية"، بالتعادل السلبى بين الفريقين.

وضم تشكيل الاتحاد كلاً من

حراسة المرمى: الهاني سليمان، الدفاع: خالد الغندور - محمود رزق – محمد عبد الرازق "بازوكا" – السيد سالم، الوسط: نور السيد – أحمد توفيق – أحمد نبيل مانجا، الهجوم: رزاق سيسيه – توني دا سيلفا – خالد قمر.

Advertisements

وضم تشكيل الهلال كلاً من

المعيوف، كادش، بوتيا، جحفلي، البريك، الخيبري، ناصرالدوسري، هتان، سالم الدوسرى، ادواردو، سوريانو.

أحداث الشوط الأول

وشهد الشوط الأول من اللقاء، أداء متوسط من فريق الاتحاد السكندرى، حيث نجح الهلال فى تسيير اللقاء كما يريد، والحفاظ على نظافة شباكه، ليتأزم موقف زعيم الثغر فى الشوط الثانى، خاصة فى ظل الخسارة فى لقاء الذهاب بثلاثية نظيفة.