شكرا لقرائتكم خبر عن بتروجت يهزم الداخلية بهدفى نجيب وماو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق فريق بتروجت ثلاث نقاط غالية فى صراعه نحو البقاء بالدورى بعدما فاز على الداخلية بهدفين مقابل لا شىء فى المباراة التى جرت بينهما باستاد كلية الشرطة ضمن فاعليات الجولة الـ24 للدورى .

أحرز هدفى المباراة شكرى نجيب فى الدقيقة 42 والتنزانى حميد ماو فى الدقيقة 93 ليرتفع رصيد بتروجت إلى 25 نقطة فى المركز الثانى عشر بجدول الدورى بينما تجمد رصيد الداخلية عند 22 نقطة فى المركز الخامس عشر . .

واستحوذ لاعبو بتروجت على مجريات الشوط الأول بفضل الروح المعنوية الكبيرة التى حصل عليها اللاعبون من خلال الفوز فى اللقاء الأخير أمام الإنتاج الحربى فى اللقاء الذى أقيم بالسويس، وفى المقابل سنحت بعض الفرص للداخلية من خلال حسام باولو هداف الفريق الذى أضاع فرصة انفراد خلال منتصف الشوط الأول وضعها فوق مرمى بتروجت.

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فى الشوط الثانى ضغط لاعبو الداخلية بغية إحراز هدف التعادل وبالفعل دانت لهم السيطرة تماما بفضل التغييرات التى اجراها علاء عبدالعال المدير الفنى للفريق الشرطى ، إلا أنه وفى الوقت بدل الضائع نجح بتروجت فى إحراز الهدف الثانى عن طريق التنزانى حميد ماو الذى اطلق كرة قوية داخل مرمى محمد صبحى معلنا عن حصد الفريق البترولى أغلى ثلاث نقاط له هذا الموسم .