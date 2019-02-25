شكرا لقرائتكم خبر عن محمود عبد العزيز يدخل حسابات جروس بسبب إنذار طارق حامد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل محمود عبد العزيز "زيزو" لاعب وسط الزمالك، حسابات السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للفريق، بعدما تعرض طارق حامد لإنذار ثانٍ فى مباراة بترو أتلتيكو الأنجولي، فى الجولة الثالثة من دور المجموعات بالكونفدرالية والتى انتهت بالتعادل 1/1 ما سيؤدى لغياب طارق حامد عن مباراة الجولة الرابعة التى ستقام يوم 3 مارس فى أنجولا.

ويدرس "جروس" مشاركة زيزو فى مباراة المقاصة المقبلة، المحدد لها يوم الأربعاء المقبل، فى دور ربع النهائى من بطولة كأس مصر لإكسابه حساسية المباريات بعد غيابه عن الحسابات طوال الفترة الماضية قبل موقعة أنجولا.

ويدرس جروس، إشراك زيزو أمام المقاصة سواء كأساسى أو بديل وفقًا لمران اليوم والغد قبل مواجهة المقاصة المرتقبة.