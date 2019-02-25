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الخطيب يتفقد فرع أهلى مدينة نصر ويوجه بإنهاء المنشآت فى التوقيت المحدد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زار محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلي، اليوم الإثنين فرع الأهلى بمدينة نصر، حيث تفقد المنشآت الجديدة، وأعمال التطوير فى عدد من المناطق، للاطمئنان على سير العمل وسرعة الانتهاء من الأعمال الإنشائية فى المواعيد المقرر لها، هذا فضلاً عن الخدمات المقدمة للأعضاء فى الفرع فى كل الاتجاهات.

وحرص رئيس الأهلى خلال الجولة على متابعة العمل فى منطقة المطاعم والمنطقة الترفيهية وحمام السباحة الجديد وأسوار النادي، وتحدث مع مسئولى الإدارة الهندسية عن المراحل المتبقية للإنشاءات، وطلب من المهندسين المشرفين ضرورة الانتهاء منها فى الأوقات المحددة لها.

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ووجه رئيس الأهلى الشكر لجميع العمال والمشرفين والمهندسين، وطالبهم بضرورة مضاعفة الجهد، للانتهاء من كل الأعمال الإنشائية وفقًا للمواعيد المحددة، لخدمةً لأعضاء النادى وتلبيةً لكل احتياجاتهم.

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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