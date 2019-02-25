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أنباء عن إرسال الأهلى خطابا لاتحاد الكرة بالتزامه بجدول الدورى والكأس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت مصادر بالنادى الأهلى أن القلعة الحمراء أرسلت خطاباً رسمياً لاتحاد الكرة اليوم الاثنين تؤكد فيه التزامها بالجدول الذى أرسله اتحاد الكرة للأندية يوم 8 يناير، والذى ينتهى يوم 30 مارس بمواجهة الزمالك فى بطولة الدورى العام.

وشدد مسئولو الأهلى، بحسب المصادر، على أنه لا نية للموافقة على أى تعديلات فى جدول الدورى، بعد تلقى خطاب مؤخراً من اتحاد الكرة يطلب فيه استبدال مواجهة الدورى مع بيراميدز بمباراتهما فى الكأس، وهو ما ترفضه الإدارة الحمراء.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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