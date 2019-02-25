شكرا لقرائتكم خبر عن أنباء عن إرسال الأهلى خطابا لاتحاد الكرة بالتزامه بجدول الدورى والكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت مصادر بالنادى الأهلى أن القلعة الحمراء أرسلت خطاباً رسمياً لاتحاد الكرة اليوم الاثنين تؤكد فيه التزامها بالجدول الذى أرسله اتحاد الكرة للأندية يوم 8 يناير، والذى ينتهى يوم 30 مارس بمواجهة الزمالك فى بطولة الدورى العام.

وشدد مسئولو الأهلى، بحسب المصادر، على أنه لا نية للموافقة على أى تعديلات فى جدول الدورى، بعد تلقى خطاب مؤخراً من اتحاد الكرة يطلب فيه استبدال مواجهة الدورى مع بيراميدز بمباراتهما فى الكأس، وهو ما ترفضه الإدارة الحمراء.