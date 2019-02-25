شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة يكشف خطة استاد القاهرة لاستضافة أمم أفريقيا والموعد النهائى للتسليم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رد اللواء على درويش، رئيس هيئة استاد القاهرة الدولى، على بعض المشككين فى جاهزية الاستاد لاستضافة مباريات أمم أفريقيا 2019 فى مصر خلال الفترة من 21 يونيو وحتى 20 يوليو المقبلين بمشاركة 24 منتخبًا من القارة السمراء.

وكشف درويش، فى تصريحات خاصة لـ"سوبر كورة" البوابة الرياضية لليوم السابع، حجم الأعمال التى أنجزت والتجهيزات التى يجرى العمل عليها الآن والموعد النهائى للتسليم.

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