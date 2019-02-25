بتروجيت يتخطى الداخلية بهدفين ويقربه من دائرة الهبوط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
حقق فريق بتروجيت فوزا ثمينا، مساء اليوم الاثنين، على نظيره الداخلية بنتيجة هدفين دون رد، في لقاء ضمن منافسات الجولة الـ 24 بالدوري الممتاز.
وسجل اللاعب شكري نجيب الهدف الأول لفريق بتروجيت مع حلول الدقيقة 42، قبل أن يضيف حيميد ماو الهدف الثاني في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع بعد انتهاء زمن اللقاء.
بتلك النتيجة رفع فريق بتروجيت رصيده إلى 25 نقطة بالمركز الثاني عشر، بينما تجمد رصيد الداخلية عند 22 نقطة بالمركز الخامس عشر.
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