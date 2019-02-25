نهاية الشوط الأول.. الاتحاد السكندري 0 - 0 الهلال.. كأس زايد

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- علي البهجي:

زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تغطية حية ومباشرة لأحداث مباراة الاتحاد السكندري والهلال السعودي، في إياب دور الـ 8 بكأس زايد للأندية الأبطال.

وخسر الاتحاد السكندري مواجهة الذهاب في الرياض أمام الهلال السعودي بنتيجة 3 أهداف دون رد.

ويحتاج الاتحاد للفوز بنتيجة أكثر من 3 أهداف للعبور للدور المقبل من البطولة.

تشكيل الاتحاد: الهاني سليمان، محمود رزق، محمد بازوكا، السيد سالم، خالد عبد الحميد، نور السيد، أحمد توفيق، أحمد مانجا، توني دا سيلفا، عمار حمدي، خالد قمر.

تشكيل الهلال: المعيوف، البريك، بوتيا، جحفلي، قادش، الخيبري، ناصر الدوسري، سالم الدوسري، باهبري، إدواردو، سوريانو.

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في الدقيقة 7 جاءت أول فرصة خطيرة للهلال، عن طريق ناصر الدوسري والذي سدد الكرة لكنها اصدمت بالقائم الأيمن لمرمى الحارس الهاني سليمان.

قاد توني دا سيلفا هجمة لفريق الاتحاد السكندري في الدقيقة 13، ليمرر الكرة إلى خالد الغندور والذي قام بتسديد الكرة خارج المرمى.

خالد قمر، أهدر فرصة جديدة لفريق الاتحاد السكندري، بعد تمريرة سحرية من نور السيد في الدقيقة 24، لتصل لقمر والذي سدد الكرة بقدمه اليسرى أعلى العارضة.

في الدقيقة 28، حول مهاجم الاتحاد السكندري خالد قمر كرة عرضية، لرأسيه مرت بجوار قائم مرمى الحارس المعيوف.

وواصل فريق الاتحاد السكندري مسلسل اهدار الفرص السهلة، ليفشل توني دا سيفا في ترجمة هجمة خطيرة في الدقيقة 32، بعد عرضية حولها دا سيلفا برأسه لخارج الملعب.