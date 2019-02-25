بيراميدز يعسكر في الإسكندرية استعدادًا لمواجهة الأهلي في الكأس

يتوجه غدا الثلاثاء فريق بيراميدز الى مدينة الاسكندرية للدخول في معسكر مغلق استعدادا لمواجهة الأهلي المرتقبة ضمن منافسات ثمن نهائي كأس مصر والمقرر لها يوم الخميس المقبل.
ويخوض الفريق آخر تدريباته بالقاهرة عصر الغد قبل السفر الي الاسكندرية للدخول في معسكره الذي يستمر ليومين قبل المباراة.
ويخوض بيراميدز آخر تدريباته استعدادا
وكان بيراميدز قد حقق فوزا مهما مساء أمس الخميس على المقاولون العرب بهدف نظيف في إطار مباريات الجولة ٢٤ للدوري الممتاز.
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