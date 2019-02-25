طولان يعلن تشكيل الاتحاد أمام الهلال في البطولة العربية

فريق الاتحاد السكندري كتب - محمد صبحي أعلن حلمي طولان، المدير الفني لفريق نادي الاتحاد السكندري، تشكيل زعيم الثغر في مواجهة الهلال السعودي بإياب الدور ربع النهائي من بطولة كأس زايد للاندية الأبطال على ملعب ببرج العرب بالإسكندرية. زايد للاندية الأبطال على ملعب ببرج العرب بالإسكندرية. وجاء التشكيل على النحو التالي: حراسة المرمى: الهاني سليمان Advertisements خط الدفاع: محمود رزق – محمد باوزكا – خالد عبدالحميد – السيد سالم خط الوسط: نور السيد – أحمد نبيل مانجا – توني دي سيلفا – أحمد توفيق خط الهجوم: خالد قمر – رزاق سيسيه

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