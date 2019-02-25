الخطيب يتفقد المنشآت الجديدة في فرع الأهلي بمدينة نصر

كتب - محمد اللاهوني ورامي جمال

قام محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، صباح اليوم الاثنين، بزيارة لفرع الأهلي بمدينة نصر، حيث تفقد المنشآت الجديدة، وأعمال التطوير في عدد من المناطق؛ للاطمئنان على سير العمل وسرعة الانتهاء من الأعمال الإنشائية في المواعيد المقرر لها،

هذا فضلا عن الخدمات المقدمة للأعضاء في الفرع في كافة الاتجاهات.

وحرص رئيس الأهلي خلال الجولة على متابعة العمل في منطقة المطاعم والمنطقة الترفيهية وحمام السباحة الجديد وأسوار النادي،

وتحدث مع مسئولي الإدارة الهندسية عن المراحل المتبقية للإنشاءات، وطلب من المهندسين المشرفين ضرورة الانتهاء منها في الأوقات المحددة لها.

وفي نهاية الجولة وجه رئيس الأهلي الشكر لجميع العمال والمشرفين والمهندسين، وطالبهم بضرورة مضاعفة الجهد؛ للانتهاء من كافة الأعمال الإنشائية وفقا للمواعيد المحددة؛ لخدمةً لأعضاء النادي وتلبيةً لكافة احتياجاتهم.