نادي الرماية يحقق 9 ميداليات في بطولة الشهداء للقوس والسهم

كتب- محمد سعيد:

نظم الاتحاد المصري للقوس والسهم بطولة الشهداء على ملاعب نادي طلائع الأسطول التابع للقوات البحرية

أقيمت البطولة يومي الجمعة والسبت 22-23 فبراير، حيث شارك في البطولة 229 لاعبا و20 ناد، أبرزهم نادي الرماية للقوات المسلحة بعدد 14 لاعبا ونادي الإسماعيلية بـ20 لاعبا، ونادي الهايكستب بـ9 لاعبين، وحقق نادي الرماية للقوات المسلحة 9 ميداليات.

وفازت في مسافة 60 مترا "ناشئات" تحت سن 17 سنة كل من: حبيبة عماد الدين "نادي الرماية على المركز الأول، وجاء في المركز الثاني جنة "نادي الصيد واللاعبة

ياسمين زكي حصلت على المركز الثالث، وفي سن 13 سنة حصلت اللاعبة آمنة أحمد على المركز الثالث، وفي مسافة 70 مترا "ناشئات" حصلت اللاعبة منار سعيد من الإسماعيلية على المركز الأول، واللاعبة ورد أشرف حصلت على المركز الثاني، واللاعبة رقية أحمد نادي الرماية للقوات المسلحة حصلت على المركز الثالث.

وفاز في مسافة 70 مترا عموميا "ناشئين" يوسف طلبة، لاعب اتحاد الشرطة، حصل على المركز الأول، واللاعب شريف

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أشرف حصل على المركز الثاني، واللاعب إيفاد وائل من الإسماعيلية حصل على المركز الثالث.

وفي مسافة 60 مترا "ناشئين" حصل اللاعب عبدالله محمد على المركز الأول نادي الرماية، وفي مسافة 60 مترا حصل اللاعب كريم على المركز الثاني.

وفازت في مسافة 70 مترا عموميا "سيدات" منار خالد، وحصلت على المركز الأول، وجاء في المركز الثالث ندى ثروت نادي الرماية، وفي مسافة 25 مترا مفتوحا "سيدات" حصلت يارا عطية على المركز الثالث.

وفي مسافة 70 مترا عموميا "رجال" حصل اللاعب يوسف طلبة على المركز الأول، وحصل على المركز الثاني اللاعب شريف أشرف، وفاز في مسافة 25 مترا مفتوحا "رجال" محمد محمود وحصل على المركز الثالث.