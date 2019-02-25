اونلاين | yalla shoot بث مباشر مباراة الهلال السعودي والاتحاد السكندري كأس زايد للأندية الأبطال

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Abu Dhabi Sports | أبوظبي الرياضية HD 1 .. مشاهدة مباراة (الهلال السعودي والاتحاد السكندري) بث مباشر HD| يلا شوت
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Abu Dhabi Sports | أبوظبي الرياضية HD 1 .. مشاهدة مباراة (الهلال السعودي والاتحاد السكندري) بث مباشر HD| يلا شوت
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Abu Dhabi Sports | أبوظبي الرياضية HD 1 .. مشاهدة مباراة (الهلال السعودي والاتحاد السكندري) بث مباشر HD| يلا شوت
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Abu Dhabi Sports | أبوظبي الرياضية HD 1 .. مشاهدة مباراة (الهلال السعودي والاتحاد السكندري) بث مباشر HD| يلا شوت
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Abu Dhabi Sports | أبوظبي الرياضية HD 1 .. مشاهدة مباراة (الهلال السعودي والاتحاد السكندري) بث مباشر HD| يلا شوت
التشكيلة المتوقعة لفريق الهلال هي: عبدالله المعيوف – محمد البريك – ميلوش ديجينك – ألبرتو بوتيا – ياسر الشهراني – محمد كنو – عبدالملك الخيبري – أندريه كاريلو – محمد الشلهوب– سالم الدوسري – بافيتيمبي جوميز.