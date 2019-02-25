اونلاين | بث مباشر ALHILAL | أبوظبي الرياضية HD 1 .. Abu Dhabi Sports مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد السكندري HD| يلا شوت حصري

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مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد السكندري بث مباشر الاسطورة كورة جول كورة اون لاين، ينتظر عشاق الساحرة المستديرة اليوم مباراة هامة من العيار الثقيل تجمع بين فريق الهلال السعودي ونظيره فريق الاتحاد السكندري وذلك ضمن إياب ربع نهائي كأس زايد للأندية، ومن خلال موقعنا سوف نتعرف على موعد اللقاء والقنوات المجانية الناقلة لها، رابط الاسطورة بث مباشر مباراة الهلال والاتحاد اونلاين.

مباراة الهلال والاتحاد السكندري بث مباشر

كورة لايف مباراة الهلال والاتحاد السكندري بث مباشر، والجدير بالذكر أن آخر مرة جمعت بين الفرقين الخميس الماضي انتهت بفوز الهلال السعودي بهدفين مقابل لا شئ، ويدخل الهلال هذا اللقاء وهو يحتل المركز الأول في جدول الترتيب برصيد 52 نقطة، حيث أنه يفرق 9 نقاط عن فريق النصر، وقد خاض الهلال 20 جولة تمكن من الانتصار في 15 مباراة وتعادل في اربعة وخسر مرة واحدةـ، يلا شوت مباراة الهلال والاتحاد السكندري بث مباشر.

موعد مباراة الهلال والاتحاد

وينطلق اللقاء الناري اليوم في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة السابعة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، والساعة الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، على أن تقوم قناة أبو ظبي الرياضية 2 ببث اللقاء على شاشتها، وسيقوم بالتعليق المعلق على سعيد الكعبي وعصام عبده.