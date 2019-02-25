اونلاين | لايف HD | يلا شوت | مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد السكندري بث مباشر | kora online

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يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مباراة العودة مع فريق الاتحاد السكندري ضمن دور الثمانية لبطولة كأس زايد للأندية الأبطال في مدينة الإسكندرية بجمهورية مصر العربية اليوم الاثنين الموافق 25-2-2019 بعد أن فاز في لقاء الذهاب بالرياض.

مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد السكندري بث مباشر في كأس زايد للأبطال

وكان الزعيم قد استطاع الفوز في مباراة الذهاب التي أقيمت على استاد جامعة الملك سعود بثلاثية نظيفة ضمنت له مواجهة مريحة في مباراة العودة.

مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد السكندري بث مباشر في كأس زايد للأبطال

وتنطلق المباراة مساء اليوم الإثنين في تمام الساعة 7:00 مساءاً على استاد الجيش بمدينة برج العرب بالإسكندرية، وسيُذاع اللقاء على مجموعة قنوات أبوظبي الرياضية بتعليق علي سعيد الكعبي.

مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد السكندري بث مباشر في كأس زايد للأبطال

ونشر الحساب الرسمي لنادي الهلال على موقع التواصل الاجتماعي تويتر بياناً عبر تغريدة قال فيها: قرر الجهاز الفني عدم مغادرة الثنائي علي البليهي والبيروفي أندريه كاريلو مع بعثة الفريق المغادرة إلى مصر، للقاء الاتحاد السكندري في البطولة العربية.

مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد السكندري بث مباشر في كأس زايد للأبطال

أضاف البيان أن الإرهاق الذي أصاب البليهي وتعرض كاريلو للأنفلوانزا كانا سببين لقرار المدير الفني بعدم اصحطابهما رفقة بعثة الفريق، وأيضاً لم يشارك اللاعبان في آخر تدريب للفريق قبل السفر إلى مصر.

مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد السكندري بث مباشر في كأس زايد للأبطال

كانت مباراة الذهاب انتهت لصالح الزعيم الهلالي بـ 3 أهداف في اللقاء الذي أقيم على استاد جامعة الملك سعود يوم السبت الماضي وأحرز الفرنسي بافيتيمبي غوميز هدفين والبرازيلي كارلوس إدواردو هدف.

مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد السكندري بث مباشر في كأس زايد للأبطال

وبالعودة لأحداث المباراة فقد قدم الهلال أداءاً رائعاً في لقاء الذهاب واستحوذ على كامل مساحة الملعب وصنع فرصاً خطيرة، وخلال الربع ساعة الأولى سجل البرازيلي كارلوس إدواردو أول أهداف الهلال في الدقيقة 14، قبل أن يضيف المحترف الفرنسي بافيتيمبي غوميز الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 31 و41 من زمن الشوط الأول.

مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد السكندري بث مباشر في كأس زايد للأبطال

من جانبه قال حلمي طولان، مدرب الاتحاد السكندري المصري، إن فريقه سيحاول رد اعتباره عندما يستضيف الهلال السعودي في إياب دور الثمانية لكأس زايد للأندية الأبطال في اللقاء الذي يقام على استاد برج العرب.

مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد السكندري بث مباشر في كأس زايد للأبطال

وخسر الاتحاد 3-صفر أمام الهلال في الرياض الأسبوع الماضي، وسط تفوق واضح للفريق المتصدر للدوري السعودي.

مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد السكندري بث مباشر في كأس زايد للأبطال

وقال طولان للصحفيين: هدفنا تحقيق الفوز ورد الاعتبار أمام الهلال. المباراة صعبة جدًا، لكني طالبت اللاعبين ببذل أقصى جهد واستغلال أي فرص متاحة.

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مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد السكندري بث مباشر في كأس زايد للأبطال

وأضاف: ”لا يوجد مستحيل في كرة القدم، وسنقدم كل ما في وسعنا. المهم عدم التقصير من أي لاعب.

مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد السكندري بث مباشر في كأس زايد للأبطال

وحقق الاتحاد أكثر من مفاجأة في البطولة الجارية، حيث أطاح بالترجي التونسي حامل اللقب في دور 32، قبل أن يتفوق بركلات الترجيح على الزمالك متصدر الدوري المصري في دور الستة عشر.

مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد السكندري بث مباشر في كأس زايد للأبطال

ورغم ذلك، يعاني الاتحاد على الصعيد المحلي ويحتل المركز 13 برصيد 24 نقطة وبفارق أربع نقاط عن المركز الأخير في الدوري المصري.

مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد السكندري بث مباشر في كأس زايد للأبطال

فيما فاز الزعيم في مباراته الأخيرة أمام اتحاد جدة بهدفين دون رد، في إطار منافسات الجولة 21 من الدوري السعودي للمحترفين، في المباراة التي جمعت بين الفريقين، مساء الخميس.

مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد السكندري بث مباشر في كأس زايد للأبطال

ويأتي الفريق على صدارة جدول الترتيب برصيد 52 نقطة، وبفارق تسع نقاط عن النصر، الذي تتبقى له مباراة في الجولة نفسها فبعد مرور 20 جولة استطاع الفريق أن يحقق الفوز في 15 مباراة وتعادل في أربع وتلقى هزيمة واحدة.

مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد السكندري بث مباشر في كأس زايد للأبطال

بينما يقدم الاتحاد موسمًا جيدًا إلى حد ما حتى الآن في الدوري المصري الممتاز، فحتى الآن، وبعد مرور 22 جولة، استطاع الفريق السكندري أن يبقى في المنطقة الدافئة وبقي في المركز الثالث عشر برصيد 24 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن سموحة، صاحب المركز الثاني عشر في جدول الترتيب.

مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد السكندري بث مباشر في كأس زايد للأبطال

موعد مباراة الهلال والاتحاد السكندري في كأس زايد للأبطال

البطولة: كأس زايد للأندية الأبطال (البطولة العربية)

المباراة: الاتحاد السكندري (مصر) ضد الهلال السعودي مباراة إياب دور الثمانية

الملعب:استاد برج العرب

التوقيت: ينطلق اللقاء في تمام الساعة 18:00 بتوقيت القاهرة، 19:00 بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة للمباراة:

تذاع المباراة على قناة أبوظبي الرياضية الناقل الحصري للبطولة.