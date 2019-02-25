اونلاين | بث مباشر مباراة الهلال والاتحاد السكندري يلا شوت yalla shoot الشوط الثاني| مشاهدة ماتش الهلال اليوم ضد الاتحاد كورة ستار

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أعلن الكرواتي زوران ماميتش، المدير الفني للهلال السعودي عن تشكيل الفريق أمام الاتحاد السكندري ، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في إياب ربع نهائي بطولة كأس زايد للأندية الأبطال.
وجاء تشكيل الهلال كالآتي..
حراسة المرمى: عبد الله المعيوف
الدفاع: حسن كادش، محمد جحفلي، ألبرتو بوتيا، محمد البريك
الوسط: ناصر الدوسري، عبد الملك الدوسري، سالم الدوسري، هتان باهبري، كارلوس إدواردو.
الهجوم: جوناثان سوريانو.
وتضم قائمة البدلاء، محمد الواكد، أحمد شراحيلي، ياسر الشهراني، محمد كنو، أحمد أشرف، محمد الشلهوب، بافيتيمبي جوميز.